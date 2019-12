Tweede ronde KNVB Beker live op radio en televisie

De komende drie dagen wordt de tweede ronde in de strijd om de KNVB Beker gespeeld. De wedstrijden zijn te volgen via radio en televisie.

KNVB Beker

Alle profclubs uit de Eredivisie en Jupiler League én de beste amateurverenigingen staan bij deze tweede ronde van de KNVB Beker aan de start. De beker bestaat uit zeven speelronden met een knock out-systeem. De tweede speelronde telt 32 deelnemende clubs en vindt plaats op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 december.

Wedstrijden

In deze eerste ronde staan direct een aantal clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie tegenover elkaar. Op het programma voor de eerste ronde staan onder andere FC Twente – Go Ahead Eagles, Excelsior – FC Eindhoven, Fortuna Sittard-PEC Zwolle, Telstar – Ajax, Willen II-Sparta, FC Groningen – Utrecht en Cambuur-Feyenoord.

FOX Sports

FOX Sports zendt diverse wedstrijden uit de tweede ronde van de KNVB Beker live uit. Zowel dinsdag, woensdag als donderdag zijn elke dag twee wedstrijden live te volgen op de sportzender. Elke avond zijn rond 23.00 uur de samenvattingen te zien van alle bekerwedstrijden van die dag op de sportzender.

FOX

Ook op het open kanaal van FOX is veel aandacht voor de KNVB Beker. Op zowel dinsdag, woensdag als donderdag is er een live wedstrijd te zien op de zender. De live wedstrijd wordt gevolgd door de samenvattingen van alle gespeelde wedstrijden van die dag. FOX is te vinden op kanaal 11 of 14 van het digitale basispakket.

NPO Radio 1

De bekerwedstrijden zijn ook te volgen op de radio bij NPO Radio 1 in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken van de NOS en EO. NPO Radio 1 is te ontvangen via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Regionale radiozenders

Naast de landelijke radiozenders doen ook diverse regionale radiozenders verslag van de bekerwedstrijden. Ook een aantal lokale omroepen hebben extra sportprogramma’s geprogrammeerd om de lokale clubs in de beker te volgen.