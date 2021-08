Uitzendrechten Tweede Divisie mogelijk naar Ziggo Sport

De kans is groot dat Ziggo Sport de uitzendrechten verkrijgt van de Tweede Divisie. Gesprekken hierover zouden zich in een gevorderd stadium bevinden aldus een aantal regionale kranten.

Tweede Divisie

De Tweede Divisie is sinds 2016 het derde niveau van de voetbalcompetities bij de mannen in Nederland. In deze divisie komen bekende amateurclubs uit zoals AFC, Katwijk, Quick Boys,

De Treffers, IJsselmeervogels, Scheveningen en Spakenburg.

Contract

De afgelopen vijf jaar zond ESPN (en daarvoor FOX Sports) elke speelronde één duel uit de Tweede Divisie live uit. Daarnaast waren er elke zondag de hoogtepunten te zien van de afgelopen speelronde. Het contract met ESPN is nu afgelopen en wordt niet verlengd.

Ziggo Sport

Volgens diverse regionale kranten waaronder het Leidsch Dagblad zou Ziggo Sport geïnteresseerd zijn in het uitzenden van de Tweede Divisie. ,,De gesprekken bevinden zich in een gevorderd stadium. Door vakanties van enkele betrokken stonden die even ’on hold’, maar de interesse van Ziggo is absoluut concreet’’, bevestigt Cees Driebergen, oud-voorzitter van Rijnsburgse Boys en bestuurslid van de Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde divisie tegenover de krant.

De eerste speelronde van de competitie wordt dit weekeinde al gespeeld. De Tweede Divisie heeft nu ook een officiële naamsponsor. Zo gaat de competitie dit seizoen verder als de Jack’s League dankzij een overeenkomst van drie seizoenen met Jack’s Casino.