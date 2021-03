Unity blijft ook komende jaren lokale omroep Leiderdorp

Unity blijft ook de komende vijf jaar de lokale omroep van de gemeente Leiderdorp. De gemeenteraad ziet RTV Leiderdorp, de stichting die de uitzendlicentie momenteel ook in handen heeft, ook graag de komende vijf jaar als publieke lokale omroep.

Meer gegadigden

Naast RTV Leiderdorp was ook Sleutelstad, thans al de lokale omroep van Leiden, in de race voor de licentie van lokale omroep in Leiderdorp. De gemeenteraad ziet echter geen reden om te kiezen voor een andere lokale omroep. Het Commissariaat voor de Media besluit uiteindelijk wie de uitzendlicentie gaat krijgen.

UnityNL

RTV Leiderdorp zendt in Leiderdorp uit met het radioprogramma UnityNL en de televisiezender UnityTV. Daarnaast is de omroep actief met het online platform Unity.nu. Naast Leiderdorp is Unity ook actief in de gemeenten Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest. Daarnaast gaat Unity binnenkort als lokale omroep uitzenden in Wassenaar.