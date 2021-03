Veel aandacht voor voetbalwedstrijden (Jong) Oranje bij NOS

Het Nederlandse elftal speelt de komende dagen drie kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022. De NOS besteedt hier uitgebreid aandacht via radio, televisie en Internet. Daarnaast komt ook Jong Oranje de komende dagen in actie.

Wedstrijden

Oranje start met de kwalificatiereeks voor het WK in 2022 en bereidt zich tegelijkertijd voor op het EK van deze zomer. Jong Oranje speelt de groepsfase van het EK onder 21 in Hongarije en Sloveniƫ.

Oranje speelt woensdag om 18.00 uur een wedstrijd tegen Turkije, zaterdag een wedstrijd tegen Letland en dinsdag 30 maart een wedstrijd tegen Gibraltar. Jong Oranje speelt wedstrijden tegen Roemeniƫ, Duitsland en Hongarije.

Uitzendingen

Oranje en Jong Oranje spelen op dezelfde dagen en opvolgend op elkaar. “Dat betekent dus drie Oranje-avonden met live voetbal bij de NOS. Daarnaast zijn er de voor- en nabeschouwingen, samenvattingen, interviews en analyses zoals je van de NOS gewend bent“, aldus de NOS.

Bij Oranje bespreekt presentator Tom Egbers met analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart de wedstrijden. De presentatie van het EK van Jong Oranje is in handen van Sjoerd van Ramshorst. Theo Janssen en Ibrahim Afellay zijn de analisten.

Televisie en radio

De wedstrijden zijn te volgen via NPO 1, NPO 3 en NPO Politiek. De wedstrijden zijn ook te volgen via NPO Radio 1 en via een livestream op NOS.nl.

Schema: