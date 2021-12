In aanloop naar de kerstperiode zijn er weer veel speciale themazenders on air met alleen maar kerstmuziek. Zowel in de analoge als digitale ether zijn er ‘kerstzenders’ actief. Daarnaast is er een groot aanbod aan kerstzenders te vinden op Internet.

Ether

Sky Radio is sinds eind november weer omgetoverd tot de Christmas Station. De radiozender zendt tot en met Tweede Kerstdag alleen maar kerstmuziek uit. De radiozender is te beluisteren in heel Nederland via FM en DAB+.

In de Randstad is tijdelijk de kerstzender Qmusic XMAS actief. De radiozender neemt tijdelijk de plek in van Qmusic Non-Stop Maximum Hits. De radiozender is in de Randstad te beluisteren via zowel FM als DAB+. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.

Digitale radio

Ook via de diverse digitale radiopakketten is er veel kerstmuziek te horen. Zo zendt Stingray Specials tot en met 26 december alleen maar kerstmuziek uit. Stingray is bij diverse aanbieders te beluisteren via het digitale radiopakket.

Internet

Op Internet is er een enorm aanbod aan radiozenders met kerstmuziek. Zowel 100%NL als Qmusic bieden speciale online themazenders met kerstmuziek. Daarnaast zijn er nog diverse speciale kerstradiozenders te vinden op Internet zoals kerstradio.nl en xmasradio.nl (Haarlem 105). De online radiozender Groeistad Radio biedt ook een aparte themazender met alleen kerstmuziek.

Een overzicht van diverse kerstradiozenders is ook te vinden op Juke.nl en RadioNED.

