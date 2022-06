Vanaf vandaag is het verboden om rolmodellen te gebruiken in gokreclames voor bijvoorbeeld casino’s, sportweddenschappen of online.

Rolmodellen

Het gaat volgens de website van de Rijksoverheid om álle personen die enige vorm van publieke bekendheid genieten of waarmee men zich wil identificeren of associëren, zoals (oud-)profvoetballers, influencers, modellen, zangers en bekende pokerspelers. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft hiervoor de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen aangepast.

Legaal gokken

De Wet kansspelen op afstand maakt het vanaf 1 oktober 2021 mogelijk om online legaal te gokken. Het doel hiervan is om spelers te geleiden van illegaal aanbod naar legaal aanbod. Bij illegale aanbieders is bescherming van de spelers niet gewaarborgd. Legale kansspelaanbieders moeten zich aan strenge regels houden waar de Kansspelautoriteit op toeziet. Binnen het legale aanbod wordt de consument beter beschermd en wordt verslaving, fraude en witwassen zoveel mogelijk voorkomen. Reclame draagt eraan bij dat spelers het legale aanbod weten te vinden, maar de aard en omvang van de reclame kent wel een grens.

“Aansprekend voorbeeld”

“Rolmodellen kunnen een aansprekend voorbeeld zijn van een succesvolle leefstijl die extra aantrekkelijk is voor met name jongeren. We hebben gezien dat reclames met rolmodellen een aanzuigend effect kunnen hebben om te beginnen met gokken of langer door te spelen dan verantwoord is. Om kwetsbare groepen en vooral jongeren te beschermen heb ik een verbod ingesteld op de inzet van rolmodellen.”, aldus Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming)

Handhaving

Het verbod geldt voor alle reclame-uitingen van risicovolle kansspelen zoals online gokken, casino’s en sportweddenschappen. Van televisie en internet of reclameposters en krantenadvertenties. Goededoelenloterijen, de staatsloterij en de lotto zijn uitgezonderd van het verbod; zij worden als minder risicovolle kansspelen aangeduid. De Kansspelautoriteit houdt toezicht en kan bij overtreding direct overgaan tot handhaving. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een boete. De Kansspelautoriteit heeft kansspelaanbieders en belangrijke spelers aangeschreven om hen te attenderen op het aanstaande verbod en de handhaving daarop.

Breed reclameverbod voor de zomer

Het verbod op rolmodellen is aanvullend op andere voorschriften voor reclames. Zo mogen reclames van kansspelaanbieders niet misleidend zijn, oproepen tot onmatig speelgedrag, kansspelen presenteren als een oplossing voor financiële problemen, of gericht zijn op minderjarigen en andere kwetsbare groepen.

Voor risicovolle kansspelen geldt daarnaast dat reclames niet gericht mogen zijn op jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Voor de zomer komt minister Weerwind met een voorstel om reclames verder aan banden te leggen. Het gaat om een verbod op ongerichte reclames voor risicovolle kansspelen, om zo kwetsbare groepen nog meer bescherming te bieden. Denk daarbij aan televisie- en buitenreclames. De precieze reikwijdte van het verbod wordt bekend zodra het voorstel in consultatie wordt gegeven.

Meer informatie op website Rijksoverheid.nl.