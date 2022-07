Alle hockeyduels uit de Tulp Hoofdklasse Heren en Hoofdklasse Dames zijn met ingang van het nieuwe seizoen live te zien bij Viaplay. Momenteel zijn deze duels nog te zien bij Ziggo Sport en de NOS.

Alle duels live

De twaalf duels per speelronde worden waarschijnlijk verspreid gespeeld over de vrijdag, zaterdag en zondag. Viaplay gaat ook een samenvattingenprogramma uitzenden. De hoogtepunten van alle duels blijven te zien op de kanalen van de clubs en op de website hockey.nl van de KNHB (Koninklijke Nederlandse Hockey Bond).

Vierjarige overeenkomst

Er is een overeenkomst tussen Viaplay en de HHcv (Hockey Hoofdklasse cv) met medewerking van de KNHB gemaakt voor vier jaar aldus de streamingdienst in een persbericht. “Dit is echt geweldig nieuws en past perfect bij onze ambitie om de Hoofdklasse te professionaliseren“, zegt Tjeerd Boven, voorziter van de HHcv, het vertegenwoordigende orgaan van de Hoofdklasse clubs. Viaplay zendt per speelronde twee hockeyduels live uit met minimaal vijf camera’s, de overige wedstrijden met vier camera’s, waarvan twee automatische. Het commentaar bij de liveduels wordt verzorgd door clubmensen.

NOS

Het contract met de NOS is verlengd. De publieke omroep behoudt het recht om duels uit de reguliere competitie live of in samenvatting uit te zenden. Dat geldt ook voor wedstrijden uit de halve finale en finale van de play-offs.

Ziggo Sport

Ziggo Sport zal vanaf het komend seizoen dus geen hockey meer uitzenden uit de hoofdklassen. De sportzender heeft nog wel de uitzendrechten van de FIH Pro League en het WK Dames dat nu in Nederland en Spanje wordt gespeeld en het WK Heren in 2023.