Viaplay gaat de wedstrijden van de Levels Fight League (LFL) uitzenden in Nederland en diverse andere Europese landen.

Levels Fight League (LFL)

De Levels Fight League (LFL) is een Nederlandse organisatie die wedstrijden in de vechtsport Mixed martial arts (MMA) organiseert. Onder andere voormalig Glory-kampioen Murthel Groenhart komt sinds kort uit voor de LFL en speelt zaterdag 2 oktober zijn eerste wedstrijd.

Viaplay

Streamingdienst Viaplay gaat de gevechten uit de LFL vanaf nu uitzenden via haar streamingdienst. Het eerste evenement is op zaterdag 2 oktober in het Transformatorhuis in Amsterdam. Naast de LFL zendt Viaplay al de gevechten van de MMA-competities Enfusion en Invicta FC.

Meer informatie via: lflmma.com/

