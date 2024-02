Vanaf mei wordt een maandabonnement op de streamingdienst Viaplay twee euro duurder. Een abonnement gaat vanaf dan 17,99 euro per maand kosten in plaats vanaf de huidige 15,99 euro per maand.

Tijdelijke korting

De streamingdienst biedt wel een tijdelijke kortingsactie in de vorm van een jaarabonnement. Hiermee krijgt de abonnee 20 procent korting en moet er eenmalig € 153,48 worden betaald (12,79 euro per maand). Deze actie loopt tot 11 maart aldus de streamingdienst. Een maandabonnement op de streamingdienst kost tot 22 mei 15,99 euro, vanaf 22 mei wordt deze prijs 17,99 euro.

F1 TV Pro

Onderdeel van het abonnement op Viaplay is vanaf dit Formule 1-seizoen de dienst F1 TV Pro. “Met F1 TV Pro heb je toegang tot alle 20 onboard camera’s, teamradio’s, live timing en nog veel meer“, aldus de streamingdienst. Abonnees van de streamingdienst kunnen via deze pagina hun abonnement koppelen aan F1 TV Pro.

Formule 1

Deze week gaat het Formule 1-seizoen weer van start met de testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein. Deze testdagen zijn live te volgen via Viaplay en F1 TV Pro. De eerste race van dit nieuwe raceseizoen vindt plaats in het weekeinde van 2 maart in Bahrein.