Videoland breidt in april haar aanbod uit met nieuwe series en films. Zo is vanaf 30 april het vierde seizoen van The Handmaid’s Tale te zien op de streamingdienst van RTL.

Series

Naast de start van een nieuw seizoen van The Handmaid’s Tale worden er vanaf 5 april ook acht seizoen van de serie Castle toegevoegd. Richard Castle is een wereldberoemde misdaadauteur. Wanneer hij genoeg heeft van zijn wilde leventje, zoekt deze bad boy nieuwe uitdagingen. Die vindt hij in de samenwerking met de slimme en mooie rechercheur Kate Beckett. Terwijl ze elke week een nieuwe misdaad oplossen, wordt hun samenwerking steeds hechter. Samen schrijven ze wellicht een heel nieuw hoofdstuk over misdaadbestrijding.

OnlyFans Uncovered

Vanaf 9 april is de documentaire OnlyFans Uncovered te zien bij Videoland. Dit is een onthullende documentaire over de meest succesvolle en spraakmakende Nederlandse creators en ‘the rising stars’ van het wereldwijde fenomeen OnlyFans. Dit online platform met veelal seksueel getinte content achter betaalde abonnementen, faciliteert een persoonlijke band tussen fans en creators.

Verder zijn er in april nieuwe seizoen te zien van MTV’s Ex On The Beach: Double Dutch, A Discovery of Witches, Woezel & Pip: De Vriendjesclub en Super Wings.

