Videoland wordt de exclusieve thuisbasis voor de uitzendingen van de vechtsportwedstrijden van BELLATOR MMA. Vanaf vrijdag 12 mei zijn de BELLATOR events live te zien bij Videoland en de events zijn daarna ook terug te kijken op het platform. De wedstrijden waren in het verleden te zien via SPIKE. Deze zender is inmiddels omgevormd tot Paramount Network.

BELLATOR 296

Het eerste live event bij Videoland is ‘BELLATOR 296: Mousasi vs. Edwards’ vanuit Parijs. Gegard Mousasi, is een van de grootste Nederlandse vechters allertijden, een icoon van de sport. Hij staat voor een stevige uitdaging in de vorm van Fabian Edwards, een opkomende jonge vechter uit Birmingham, Engeland, die er alles aan doet om zich bij zijn broer Leon aan te sluiten als wereldkampioen in de sport. Naast Mousasi, bevat BELLATOR 296 ook de Amsterdamse Denise “Miss Dynamite” Kielholtz en de Rotterdamse Costello van Steenis. Pieter Buist is op 12 mei nog niet te zien, maar maakt zijn debuut op vrijdag 16 juni tijdens BELLATOR 297.

Live studioprogramma

Rondom de Europese BELLATOR-events maakt Videoland een live studioprogramma. Met in ieder geval Mark Schaaf als presentator, Melvin Manhoef als analist en Sander Schrik als commentator. De verdere invulling volgt op korte termijn.