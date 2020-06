Videoland komt met nieuwe exclusieve serie en documentaire

Streamingdienst Videoland van RTL is bezig met de ontwikkeling van nieuwe exclusieve content voor haar platform. Het gaat om een comedyserie en een documentaire.

Moedermaffia

Voor de streamingdienst van RTL Nederland werkt Kaap Holland Series aan de nieuwe comedyserie “Moedermaffia”. De nieuwe Videoland Original gaat over één van de laatste grootste taboes van onze tijd: Opvoeden. “Met deze scherpe comedy biedt Videoland een herkenbaar inzicht in de bemoeizuchtige en vaak grensoverschrijdende moedermaffia die zowel offline als online ongefilterd toeslaat. Een hilarische ode aan alle moeders van Nederland.“, aldus RTL in een persbericht.

Kaap Holland Film & Series

Moedermaffia” wordt geschreven door Anjali Taneja en Zoeteke Lugthart en verder uitgewerkt door het team van Kaap Holland Film & Series, dat onder leiding van producent Maarten Swart, de afgelopen jaren zowel enkele van de grootste publieksfilms, succesvolle series als “Flikken Maastricht”, “Tessa”, Videoland Original “Random Shit” en en een aantal internationaal gewaardeerde producties produceerde. De nieuwe hilarische comedy staat dan ook nog in de kinderschoenen en er wordt in een later stadium bekendgemaakt wie de hoofdrollen gaan vertolken en wanneer de serie bij de streamingdienst te zien is.

‘Is Geluk Te Koop?’

In de Videoland Original documentaire ‘Is Geluk Te Koop? dompelen makers Lars Gierveld en Jelte Sondij zich onder in deze alsmaar groeiende industrie. ‘Is Geluk Te Koop?’ is vanaf donderdag 11 juni exclusief te zien bij Videoland. In de onderzoeksdocumentaire krijgt de kijker een uniek inkijkje in de geluksindustrie en alles wat dat behelst: van een wandelcoach met enkele klanten tot grote geluksondernemers met een miljoenenomzet; en van coaches die coaches coachen tot een meer spiritueel geluksinstituut met aanhang wereldwijd.

Videoland Academy

Videoland is ook de tweede editie gestart van de Videoland Academy. “Via de Videoland Academy willen we een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen. Hiervoor biedt de Videoland Academy voor tenminste drie jaar een podium en ondersteunt nieuw talent op financieel en inhoudelijk vlak.”, aldus Videoland. Meer informatie op de website van Videoland.