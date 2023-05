In juni breidt streamingdienst Videoland haar aanbod uit met onder andere een nieuw seizoen van de populaire serie Mocro Maffia. Per 20 juni worden de abonnementsprijzen van het Plus- en Premium-abonnement met één euro verhoogd.

Aanbod

Vanaf 2 juni is de eerste aflevering te zien van het vijfde seizoen van Mocro Maffia. “Het nieuwe seizoen van de fictieve serie, dat heftiger en harder wordt dan ooit“, aldus een persbericht van Videoland. Het vijfde seizoen bestaat uit zeven afleveringen. Verder breidt de streamingdienst van RTL haar aanbod met nieuwe seizoenen van New Amsterdam en The Real Housewives of Atlanta. Verder staan er veel gevechten op het programma vanuit GLORY en BELLATOR MMA.

Prijsverhoging

De streamingdienst verhoogt per 20 juni de prijzen van zijn Plus- en Premium-abonnementen met 1 euro. Het Plus-abonnement gaat 9,99 euro kosten en het Premium-abonnement 11,99 euro.

De prijs van het Basis-abonnement (met reclame) blijft met 4,99 euro per maand ongewijzigd. Meer informatie over de prijsverhoging vind je hier.