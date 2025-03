De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert tegen de voorgenomen wijzigingen in de Mediawet rond de veranderingen bij de lokale publieke omroepen. Volgens de VNG is in het huidige voorstel de rol van gemeenten gemarginaliseerd. Ook is de lokale binding van de streekomroepen onvoldoende geborgd, aldus de VNG in een advies.

Veranderingen

De nieuwe Mediawet brengt grote veranderingen met zich mee voor het lokale omroeplandschap. Zo maken de circa 230 lokale omroepen vanaf 2028 plaats voor maximaal 80 streekomroepen. De zorgplicht gaat van gemeenten naar het rijk. Het totale budget voor de omroepen wordt meer dan verdubbeld naar € 28 miljoen, waarvan 12 miljoen via een uitname uit het gemeentefonds. Gemeenten houden alleen een marginale adviesrol bij de aanwijzing van een nieuwe omroep, eens per 5 jaar.

“Ongewenste top-downbenadering”

De VNG is kritisch op de nieuwe wet: “We steunen de ontwikkeling naar onafhankelijke omroeporganisaties met meer professionaliteit en een sterke financiële basis, maar we ervaren dit wetsvoorstel als een ongewenste top-downbenadering van een in de kern lokale aangelegenheid. Dit past niet bij de gedachte dat de inwoners en hun regio centraal moeten staan. Het van bovenaf opleggen van een maximum aantal streekomroepen past ook niet bij een versterking van de samenwerking tussen rijk en regio”

Lokale band doorbroken

De VNG maakt zich ook zorgen dat de band tussen de lokale omroepen en de gemeenten wordt doorbroken. “Onze grootste zorg is dat de lokale aandacht van omroepen en de band met gemeenten doorbroken wordt. Instandhouding van de streekomroepen wordt een verantwoordelijkheid van het rijk. De gemeenteraden behouden alleen op papier een adviserende rol.“, aldus de VNG.

Vrijwillgers

Daarnaast is er in het wetsvoorstel geen aandacht voor de rol van vrijwilligers en daarmee evenmin voor de lokale binding. Onze vrees is dat het rijk in het nieuwe stelsel van streekomroepen de nabijheid en betrokkenheid met de lokale samenleving onvoldoende zal kunnen waarborgen.

Het hele advies van de VNG vind je hier.