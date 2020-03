Vodafone introduceert nieuwe abonnementen: 5G ready

Zoals eerder al aangekondigd heeft Vodafone vandaag nieuwe abonnementen gelanceerd waarbij ook 5G in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. De nieuwe abonnementen zijn beschikbaar voor consumenten en de zakelijke klant. Bestaande abonnees krijgen in veel gevallen ook al de mogelijkheid tot 5G.

Meer data

Het gebruik van data blijft toenemen. “Daarom hebben we alle Vodafone abonnementen een upgrade gegeven. De hoeveelheid data in het Red Essential abonnement verdubbelt bijvoorbeeld van 5GB naar 10GB en voor klanten die ook internet van Ziggo hebben gaat de hoeveelheid data van 10GB naar 20GB.”, aldus de provider. Bestaande abonnement die zijn afgesloten na maart 2019 worden ook automatisch ge-upgrade.

Nu al 5G ready

Alle nieuwe en bestaande Vodafone Red klanten krijgen automatisch 5G in hun abonnement en kunnen dit, zodra 5G later dit jaar beschikbaar is, direct gebruiken. Zij hebben hiervoor alleen nog een toestel nodig dat geschikt is voor 5G. Vodafone Start klanten kunnen ook gebruik gaan maken van 5G, door een add-on aan te schaffen.

Nieuw: Red Unlimited

Vodafone bood al een abonnement met een zeer grote bundel voor haar klanten, namelijk Red Together. Een abonnement dat je kan delen met het hele gezin. Nu komt Vodafone ook met een Unlimited abonnement voor klanten die nog meer en volledig onbezorgd willen bellen, SMS’en en internetten.

Alle informatie over de nieuwe abonnementen vind je hier.