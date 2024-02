Vodafone lanceert per vandaag een nieuw aanbod, speciaal voor jongvolwassenen. Zij kunnen tussen hun 18e en 28ste profiteren van de maandelijkse Vodafone Young-korting. Daarbij kunnen zij, net als alle Vodafone en Ziggo-klanten, ook gebruik maken van de extra’s die de aanbieder via Priority aanbiedt.

Korting oplopend tot 7,50 euro per maand

Met Vodafone Young krijgen jongvolwassenen tussen de 18 en 28 jaar korting op 5G-abonnementen, ook als zij geen internet van Ziggo afnemen. Zij ontvangen korting op bijvoorbeeld Red Unlimited Sim Only, waarmee je altijd en overal online bent en onbeperkt belt. Dit abonnement kost normaal 32,50 euro en met de Young-korting 25 euro per maand. Een overzicht van het Young-aanbod is hier te vinden.

Combineren

Zodra Young-klanten een Ziggo-abonnement afnemen, profiteren zij van de andere Volop Extra Voordelen, zoals dubbele data, een gratis TV-pakket en Safe Online. Dit geldt voor iedereen die Vodafone en Ziggo combineert. Ook ontvangen alle klanten die zowel een abonnement op Vodafone als Ziggo hebben maandelijks korting.

Toegang tot Priority: voorrang en voordeel

Door een Vodafone-abonnement af te sluiten, krijgen klanten verder toegang tot Priority. Dit is een exclusief programma waarbij klanten van de aanbieder voorrang en voordeel krijgen op de meest gewilde tickets voor concerten, festivals en sportwedstrijden.