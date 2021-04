VodafoneZiggo bereikt downloadsnelheid van 10 Gbps

VodafoneZiggo heeft een downloadsnelheid van 10 gigabit per seconde bereikt in een test op het bestaande vaste netwerk. De test vond plaats in de VodafoneZiggo TEC Campus in Amsterdam.

Innovaties

Op deze campus leidt VodafoneZiggo zijn monteurs op en probeert hier netwerkinnovaties uit. In de TEC Campus ligt een kopie van het bestaande netwerk en de opzet is daarmee vergelijkbaar met het netwerk dat klanten gebruiken. Voor de test is gebruik gemaakt van zes aan elkaar gekoppelde modems, omdat 1 modem maximaal 2,5 Gbps kan verwerken. Op dit moment zijn er niet veel apparaten die 10 Gbps downloadsnelheden aankunnen.

“Met deze test laat het bedrijf zien dat het niet alleen nu snelle en stabiele netwerken biedt, maar continu bezig is met verbeteringen door nieuwe technologieën en toepassingen“, aldus VodafoneZiggo in een persbericht.

1 Gigabit

In de loop van 2022 biedt VodafoneZiggo alle klanten toegang tot een downloadsnelheid van maximaal 1 Gbps via het bestaande netwerk. Het bedrijf sluit regio per regio aan op dit netwerk. Zo zijn onlangs de gemeenten Amstelveen en Helmond aangesloten op dit netwerk en zijn aldaar downloadsnelheden mogelijk tot 1 Gbps.

