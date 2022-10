De bizarre kampioensrace van Max Verstappen in Japan is de best bekeken race van dit seizoen. Dit baseert VodafoneZiggo op het internetverkeer tijdens deze Formule 1-race. Op nummer twee en drie staan de (avond)races in Canada op 19 juni en Miami op 8 mei.

Ochtendpiek

Niet alleen was het de best bekeken race. Nooit eerder was de ochtendpiek van het internetverkeer via VodafoneZiggo zo hoog. Om 06:45 uur nam het online verkeer snel toe en werd duidelijk dat veel mensen de wekker hadden gezet om de race te kijken.

Record

Bij de start van de race om 07:00 uur werd meteen een record gebroken doordat 172% meer internetverkeer was dan op een normale zondagochtend. Nog nooit eerder was tijdens een Formule 1 race de internetpiek in de ochtend zo hoog. Deze piek is zelfs iets hoger dan een aantal pieken van de avonden van afgelopen week, aldus de telecomaanbieder.

Finale

Ondanks de regenpauze bleef men kijken en nam het verkeer alleen maar toe. Bij de finish was het dataverkeer met 21% toegenomen t.o.v. 07:00 uur. “Vanaf 9:00 zijn ook meer mensen op hun mobiel de race gaan kijken. Rond de finish was er 175% meer verkeer richting ons mobiele netwerk te zien dan op een normale zondagochtend“, aldus de aanbieder in een persbericht.