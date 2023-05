VodafoneZiggo heeft als eerste bedrijf in de wereld een test gedaan via het live Ziggo-netwerk met het Docsis 4.0-protocol.

Docsis 4.0

“Met Docsis 4.0 en andere aanpassingen in het netwerk zorgt VodafoneZiggo er voor dat de netwerkcapaciteit flink doorgroeit. Voor klanten komt deze netwerkcapaciteit de komende jaren beschikbaar“, aldus Ziggo in een persbericht.

Investeren

“We investeren consistent door in onze netwerken om de beste klantervaring te blijven bieden op zowel het mobiele als het vaste netwerk. Het glasvezel-kabel netwerk van VodafoneZiggo is hoe dan ook toekomst vast”, aldus Eben Albertyn (Executive Director Technologie).

Gigabit

Eind 2022 rondde VodafoneZiggo de klus af om als eerste provider landelijk 1 Gbit/s internet te kunnen aanbieden. “Klanten willen steeds betrouwbaarder internet, ze willen thuis en onderweg met meerdere apparaten tegelijkertijd verbonden zijn. De capaciteit van het netwerk is zo groot dat het bijna onvoorstelbaar is wat je hiermee kunt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan video streamen en gamen thuis met meerdere mensen tegelijk, of in een groot ziekenhuis met meerdere afdelingen digitaal samen te kunnen werken”, aldus Eben Albertyn.

Meer capaciteit

“Met het gebruik van Docsis 4.0 in het netwerk gaan we een nog grotere betrouwbaarheid van de dienstverlening bieden en meer capaciteit waarmee er nog meer bandbreedte beschikbaar wordt gemaakt voor alle internet en entertainmentdiensten op het netwerk. Zonder overlast aangezien er niet in de straat hoeft te worden gegraven”, aldus Leo-Geert van den Berg (Director Fixed Networks).

Video