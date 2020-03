VodafoneZiggo tevreden met uitspraak over openstellen netwerk

VodafoneZiggo is tevreden met de uitspraak van het College van Beroep (CBb) voor het bedrijfsleven dat het haar netwerk niet hoeft open te stellen voor concurrenten.

ACM in het ongelijk

Het CBb stelde vandaag de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in het ongelijk over het besluit dat KPN en VodafoneZiggo hun netwerk moeten openstellen voor concurrenten. KPN deed dit al op haar netwerken en VodafoneZiggo zou ook over moeten gaan tot het openstellen.

VodafoneZiggo tevreden

“Wij zijn zeer tevreden met de uitspraak van het CBb in het beroep dat wij aangetekend hebben tegen het besluit van de ACM om VodafoneZiggo’s vaste netwerk te reguleren (kabeltoegang). Wij hebben altijd geloofd dat de breedbandmarkt in Nederland zeer competitief is. Netwerkconcurrentie heeft geresulteerd in aantrekkelijke pakketten tegen concurrerende prijzen. Het besluit van ACM zou de goed functionerende markt in gevaar hebben gebracht zonder dat daar een juiste rechtvaardiging voor is. Nu blijven we de volledige focus houden om te investeren in het GigaNet netwerk van de toekomst en innovatieve producten en diensten, zodat we onze koploperspositie in Europa kunnen behouden.”, aldus de aanbieder in een reactie.

Ook KPN is tevreden

Ook aanbieder KPN laat in een reactie aan De Telegraaf weten tevreden te zijn met de uitspraak Een woordvoerder van het bedrijf benadrukt dat KPN al jaren netwerkruimte verhuurt aan concurrenten die geen eigen netwerk hebben. Mede daardoor is er „veel en gezonde concurrentie” in de Nederlandse telecombranche.