Voorronde Champions League: PSV – Galatasaray live op radio en tv

Woensdagavond speelt PSV de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League. De wedstrijd is live te volgen via radio en tv.

PSV

PSV neemt het woensdagavond in de tweede ronde van de voorronde van Champions League op tegen het Turkse Galatasaray. Volgende week volgt de returnwedstrijd in Turkije. Mocht PSV een ronde verder komen dan wordt Celtic of FC Midtjylland de volgende tegenstander.

RTL 7

De wedstrijd PSV-Galatasaray is woensdagavond live te volgen op RTL 7. De voorbeschouwing begint rond 20.00 uur en de wedstrijd zelf om 21.00 uur. De wedstrijd is ook te volgen via de streamingdienst Videoland.

NPO Radio 1

Via de radio is de wedstrijd te volgen via NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn en Omstreken. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, diverse digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.