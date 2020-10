Voorronde Europa League: Rosenborg-PSV live op televisie

PSV speelt vanavond een wedstrijd voor in de voorronde van de Europa League tegen Rosenborg. De wedstrijd is live te volgen via SBS6.

Vandaag kan PSV de groepsfase van de Europa League bereiken. Een week geleden schakelde PSV het Sloveense Mura met 5-1 uit. Wanneer PSV vandaag de wedstrijd tegen Rosenborg uit Noorwegen winnend weet af te sluiten is de groepsfase van de Europa League bereikt. De play-offs gaan ook over slechts één duel.

De wedstrijd Rosenborg-PSV is live te zien via SBS6. Om 18.30 uur begint de voorbeschouwing en om 19.00 uur start de wedstrijd. Online kun je live kijken op KIJK.nl.

ππˆπ† π†π€πŒπ„ πŸ‡ͺπŸ‡Ί

We know what’s at stake, we know what we have to do.

ℂ𝕆𝕄𝔼 𝕆ℕ β„™π•Šπ•! πŸ’ͺ#ROSPSV #UEL

— PSV (@PSV) October 1, 2020