Voorronde Europa League: Wedstrijden PSV en Willem II live op tv

Vanavond spelen zowel PSV als Willem II een wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League. De wedstrijden van beide clubs zijn live te volgen op televisie.

PSV

PSV speelt vanavond in Slovenië een wedstrijd in de voorronde van de Europa League tegen NŠ Mura. Als PSV vanavond Mura verslaat, volgt in de play-off de winnaar van Rosenborg – Alanyaspor. De wedstrijd begint vanavond om 19.00 uur. De wedstrijd is live te volgen via SBS6. De voorbeschouwing begint rond 18.30 uur.

Super Cup

Na de wedstrijd NŠ Nura-PSV is op SBS6 de UEFA Super Cup te zien. De winnaar van de Champions League (Bayern München) speelt tegen de winnaar van de Europa League (Sevilla). De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Willem II

Willem II uit Tilburg speelt vandaag in de derde voorronde van de Europa League tegen het Schotse Rangers. Vorige week won Willem II met 5-0 van het Luxemburgse Niedercorn.

Vandaag speelt Willem II in het eigen stadion tegen Rangers. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te zien via RTL 7. De voorbeschouwing begint rond 20.30 uur. De wedstrijd is ook live te volgen via Videoland.