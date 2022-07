Steven Lemmens, nethoofd van VRT-radiozender MNM, zal MNM en Studio Brussel gaan aansturen. Het huidige nethoofd van Studio Brussel, Jan van Biesen, gaat zich richten op het digitale radiokanaal De Tijdloze.

Uitbreiding

De Vlaamse openbare omroep VRT gaat de komende periode het themakanaal De Tijdloze verder uitbreiden. Vorig jaar werd de radiozender al toegevoegd aan het aanbod van radiozenders in de digitale ether DAB+. Ook zijn er sinds begin dit jaar gepresenteerde programma’s te horen op de digitale radiozender. Jan van Biesen, nethoofd bij Studio Brussel, gaat de radiozender verder optuigen en verlaat hiermee na 15 jaar de popzender van de Vlaamse omroep.

Steven Lemmens

Steven Lemmens, nethoofd van MNM, zal MNM en Studio Brussel aansturen in een nieuwe werking die nog meer inzet op de productie van audio, video en podcasts.

“Blijven aparte radiomerken”

Els Van de Sijpe, manager VRT Radio & Audio: “MNM en Studio Brussel zijn én blijven twee aparte, sterke live radiomerken die een verschillend publiek bedienen. Ze zullen beide aangestuurd worden door Steven Lemmens, die nu nethoofd is van MNM en ook 15 jaar lang aan de slag was bij Studio Brussel. Met de nieuwe organisatie willen we live radio sterk houden en tegelijk nog meer podcasts, audio- en videoformats maken voor onze jonge mediagebruikers.“