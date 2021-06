Wesley Sneijder vaste analist UEFA Champions League bij RTL 7

Wesley Sneijder schuift vanaf het nieuwe seizoen aan als vaste analist tijdens de uitzendingen van de UEFA Champions League bij RTL 7. Dit bericht RTL in een persbericht.

Van SBS 6 naar RTL 7

Vanaf komend voetbalseizoen zijn de wedstrijden uit de Champions League niet meer te zien via SBS 6 maar via RTL 7. De eerste wedstrijd die wordt gespeeld is de UEFA Supercup op woensdag 11 augustus.

Humberto Tan

Humberto Tan presenteert de UEFA Champions League-avonden vanaf de groepsfase van dit prestigieuze toernooi op RTL 7. Met Sneijder is de eerste speler uit het team van Humberto gepresenteerd en de rest van het team wordt binnenkort bekendgemaakt.

“Nieuwe uitdaging”

Wesley Sneijder: “Het is voor mij een nieuwe uitdaging om in Nederland aan de slag te gaan als analist van de Champions League. Ik heb als speler vaak genoeg aan de aftrap gestaan van een Champions League-wedstrijd en iedere keer heeft het iets magisch. De sfeer in het stadion, de spanning als je het veld op loopt, het was iedere keer kippenvel… Daarom kijk ik er ook naar uit om deze topaffiches te analyseren.”

De UEFA Super Cup

Op woensdag 11 augustus is de 46e editie van UEFA Super Cup. In deze wedstrijd speelt Europa League-winnaar Villarreal (Spanje) tegen Champions League-winnaar Chelsea (Engeland). Het decor voor deze wedstrijd is Windsor Park in Belfast. De wedstrijd is 11 augustus live te volgen bij RTL 7.