Wijzigingen in programmering NPO door coronacrisis

De NPO voert de komende tijd diverse wijzigingen door in haar programmering op radio en televisie vanwege de coronacrisis.

“Informeren en ontspanning”

“Op momenten van crisis moet de publieke omroep informeren, maar ook voor ontspanning zorgen. Mensen zitten noodgedwongen hele dagen thuis, afgezonderd van elkaar. Met onze programmering willen wij iedereen, van jong tot oud, helpen om deze onzekere tijd door te komen. De publieke omroep is er voor iedereen en juist nu is saamhorigheid harder nodig dan ooit. Samen houden we Nederland open”, zegt Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de publieke omroep.

Extra uitzendingen

Vanavond om 19.00 uur zendt NPO 1 de toespraak van koning Willem-Alexander rechtstreeks uit. De toespraak is op themakanaal NPO Nieuws via een gebarentolk te volgen.

Ook EenVandaag (AVROTROS) zendt vanaf nu elke dag uit op NPO 1. Goedemorgen Nederland (WNL) wordt uitgebreid met een uitzending op zaterdag. De NOS volgt de ontwikkelingen op de voet in de Journaals en extra uitzendingen.

Videodagboeken

Op NPO 2 is vanaf vanavond #Frontberichten (BNNVARA) aansluitend op Nieuwsuur (NOS/NTR) te zien. Zorgmedewerkers, politieagenten en anderen die de samenleving draaiende houden, maken zelf videodagboeken van hun dagelijkse werk in deze moeilijke tijd. Typisch Thuis (EO) portretteert van maandag tot en met donderdag rond 19.20 uur mensen die eerder hebben gefigureerd in de serie Typisch…! Dagsluiter wordt Op adem (KRO-NCRV) waarin Jacobine Geel levensbeschouwelijke gesprekken voert met theologen en artsen.

Ontspanning

De Wereld Draait Door (BNNVARA) lanceerde deze week Troost TV in de avond op NPO 3. Daarin bieden programma’s van vroeger troost in deze onzekere tijd. Op npo3.nl is onder de noemer #corontaine een verzameling van beste films en docu’s en hoogtepunten uit bijvoorbeeld 3Lab te zien.

NPO Start

Op het voor iedereen beschikbare on demand-platform NPO Start wordt het aanbod fors uitgebreid. Tientallen Nederlandse films zijn toegevoegd, zoals Tony 10 (NTR), Pietje Bell (KRO-NCRV), Ja Zuster, Nee Zuster (AVROTROS), Dunya & Desie in Marokko (NTR) en Publieke werken (VPRO).

Jeugdprogrammering

Voor de jeugd brengt NPO Zapp al onder meer van 13.00 tot 15.30 uur de nieuwe dagelijkse live-show Zapplive Extra (KRO-NCRV), die dient als nationale huiskamer waar kinderen hun vragen kunnen stellen en les krijgen van deskundigen

Kinderen uit de onderbouw kunnen ’s ochtends terecht bij NPO Zappelin, waar elke doordeweekse dag om 08.00 uur ook ruimte is voor beweging met Zappelin Go (AVTROTROS). Op het themakanaal NPO Zappelin Extra zijn de hele ochtend programma’s voor peuters te zien en ’s middags voor zowel peuters als kleuters.

NPO Radio

De radiozenders van NPO staan ieder op hun eigen manier stil bij de gevolgen van de corona-crisis in tal van bijzondere uitzendingen. Vanavond is om 19.00 uur op alle zenders live de toespraak van koning Willem-Alexander te horen. NPO Radio 1 past dit weekend de programmering aan met extra uitzendingen van EenVandaag (AVROTROS) en langere NOS-bulletins. Zondagavond is er om 18.00 uur een coronaspreekuur van Omroep MAX. Het podcast-aanbod van NPO Radio 1 wordt vanaf maandag verder uitgebreid.