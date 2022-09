Dit weekeinde wordt in Amsterdam de World Series of Darts Finals gehouden. Het evenement is live te zien bij Viaplay.

World Series of Darts Finals

Tot en met zondag wordt in AFAS Live in Amsterdam de World Series of Darts Finals gehouden. Aan dit evenement doen veel bekende darters mee zoals Simon Whitlock, Dave Chisnall, Peter Wright, Fallon Sherrock, Dimitri van den Bergh, Gary Anderson, Jonny Clayton, Gerwyn Price, Michael Smith en James Wade. Ook de Nederlandse darters Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert, Vincent van der Voort en Michael van Gerwen doen mee aan dit evenement.

Viaplay

De streamingdienst Viaplay bezit met in gang van dit jaar alle uitzendrechten voor de dartstoernooien van de dartsorganisatie PDC. Ook dit toernooi is live te zien via de streamingdienst. De uitzending begint vandaag rond 19.00 uur. Meer informatie over de uitzendtijden vind je hier.