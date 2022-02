Zeven op de tien Nederlanders (69%) hebben naar de Olympische Winterspelen bij de NOS gekeken. Dat zijn 11,1 miljoen Nederlanders. Dit bericht de NOS in een persbericht.

Gemiddeld keek men 9 uur (549 minuten) naar de olympische programma’s bij de NOS. De meest bekeken wedstrijd was de 5000m schaatsen (mannen) met gemiddeld 2,55 miljoen kijkers.

“Kijkcijfers goed”

Hoewel de live-sporten – vanwege het tijdsverschil – van ‘s nachts tot in de middag plaatsvonden, zijn de kijkcijfers goed. Gemiddeld keken er dagelijks 600.000 mensen naar de live-sportuitzendingen van de NOS, met een marktaandeel van 57,3%. Dat betekent dat van alle tv-kijkers op dat moment, meer dan de helft inschakelde op de Spelen bij de NOS.

Online

Ook online werd er in Nederland volop meegeleefd met de prestaties op de Olympische Spelen. In totaal is er 19 miljoen keer een livestream gestart. Op 8 februari – de dag van de 1500m mannen – waren er 711.000 mensen die via de live-stream inschakelden. De speciale olympische website van de NOS is in twee weken door 1.5 miljoen unieke bezoekers bezocht. Meer informatie via website NOS.

discovery+

Streamingdienst discovery+, waarop alle sporten van de Olympische Winterspelen 2022 waren te zien, kwam vorige week al met het bericht dat er een spectaculaire stijging in het gebruik van de streamingdienst was te bemerken. “Het gemiddeld aantal kijkminuten voor de streamingdiensten van discovery+ en Eurosport in de eerste weken van de Olympische Spelen verdubbelde ruim, terwijl men gemiddeld 29% langer lineaire televisie keek dan bij PyeongChang 2018“, aldus Discovery Benelux in een persbericht.