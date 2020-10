Ziggo breidt dekking gigabit-internet verder uit met 11 steden

Ziggo start vandaag met het aanbieden van snel internet met een downloadsnelheid tot 1 gigabit per seconde in elf steden tegelijk: Groningen, Apeldoorn, Almere, Zaanstad, Lelystad, Haarlem, Leeuwarden, Alkmaar, Purmerend, Weesp en Heerenveen. In één keer worden er ruim 650.000 huishoudens en bedrijfspanden aangesloten op Ziggo’s bestaande vaste gigabit-netwerk. Inclusief de regio’s Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam biedt de provider aan meer dan 2 miljoen aansluitingen supersnel internet.

Meer steden

Dit jaar staan er nog meer steden op de planning voor de uitrol van gigabit-internet, waaronder Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Eind 2020 biedt het bedrijf gigabit-snelheden aan circa 3 miljoen huishoudens en bedrijfspanden die zijn aangesloten op het Ziggo-netwerk.

Netwerk investeringen

Afgelopen tijd werd het kabelnetwerk in deze 11 steden technisch voorbereid op gigabit-internet. Monteurs plaatsten bij huisaansluitingen meer dan 936.000 nieuwe connectoren en vervingen ruim 87.000 aansluitkabels in ruim 50.000 straatkasten. Bij elkaar meer dan 93 kilometer nieuwe netwerkbekabeling in straatkasten en wijkcentrales. Dankzij al deze vernieuwingen wordt supersnel internet niet per straat of wijk beschikbaar, maar schakelt het bedrijf in één keer hele steden of regio’s aan.

GIGA-abonnement

Ziggo’s nieuwe abonnementsvorm ‘GIGA’ bestaat uit: internet tot 1 Gbps download en 50 Mbps upload, het meest uitgebreide tv-zenderpakket via de interactieve Mediabox Next, Movies & Series (Home of HBO) en een vaste telefoonaansluiting.

