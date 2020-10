Ziggo breidt gigabit-internet uit naar Amsterdam

Ziggo is gestart met het aanbieden van supersnel internet met een downloadsnelheid tot 1 gigabit per seconde in heel Amsterdam.

600.000 huishoudens

In één keer worden er 600.000 huishoudens en bedrijfspanden aangesloten op Ziggo’s bestaande vaste gigabit-netwerk. Inclusief de regio’s Utrecht, Den Haag en Rotterdam biedt Ziggo aan meer dan 1,5 miljoen aansluitingen supersnel internet.

Planning

Na Amsterdam staan de volgende steden op de planning: Almere, Apeldoorn, Arnhem, Groningen, Heerenveen, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen en Wageningen. Eind 2020 biedt Ziggo gigabit-snelheden aan circa 3 miljoen huishoudens en bedrijfspanden die zijn aangesloten op het Ziggo-netwerk. In Amsterdam zal de komende weken onder andere een Ziggo serviceteam klaarstaan om op de meest persoonlijke manier vragen te beantwoorden.

GIGA-abonnement

Ziggo’s nieuwe abonnementsvorm ‘GIGA’ bestaat uit: internet tot 1 Gbps download en 50 Mbps upload, het meest uitgebreide tv-zenderpakket via de interactieve Mediabox Next, Ziggo Movies & Series (Home of HBO), Ziggo Sport, Ziggo GO-app en een vaste telefoonaansluiting.

Meer informatie: https://www.vodafoneziggo.nl/netwerk/