Ziggo hervat uitrol gigabit-internet in regio Rotterdam

Ziggo start vandaag met het aanbieden van snel internet met een downloadsnelheid tot 1 gigabit per seconde in Rotterdam inclusief Vlaardingen, Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland.

Uitstel vanwege corona

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus was de landelijke uitrol van gigabit-internet tijdelijk stilgelegd. Op 28 juli herstartte Ziggo de landelijke uitrol van gigabit-internet in Hoogvliet (gemeente Rotterdam). Ziggo streeft om binnen anderhalf jaar in heel Nederland gigabit-snelheden aan te bieden via haar bestaande vaste netwerk.

Verdere uitrol

Na Rotterdam staan onder andere de volgende steden op de planning; Almere, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Groningen, Heerenveen, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen en Wageningen. Eind 2020 biedt de provider gigabit-snelheden aan bijna de helft van de 7,2 miljoen huishoudens en bedrijfspanden die zijn aangesloten op het Ziggo-netwerk. In de gemeenten Utrecht, Hilversum en Den Haag is het snelste Internet van de aanbieder al beschikbaar.

GIGA-abonnement

De nieuwe abonnementsvorm ‘GIGA’ bestaat uit: internet tot 1 Gbps download en 50 Mbps upload, het meest uitgebreide tv-zenderpakket via de interactieve Mediabox Next, Movies & Series (Home of HBO), Ziggo Sport, Ziggo GO-app en een vaste telefoonaansluiting.

Meer informatie: https://www.ziggo.nl/gigabit