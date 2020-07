Ziggo herstart landelijke uitrol gigabit-internet in Hoogvliet Rotterdam

Ziggo herstart vandaag het aanbieden van supersnel internet met een download-snelheid tot 1 gigabit per seconde in Rotterdam Hoogvliet.

Heel Rotterdam

Op 15 september zijn de gigabit-snelheden in de hele regio Rotterdam beschikbaar inclusief Vlaardingen, Pernis en Rozenburg. Ziggo streeft om binnen anderhalf jaar in heel Nederland gigabit-snelheden aan te bieden via haar bestaande vaste netwerk.

Gigabit

Na Utrecht, Hilversum en Den Haag kunnen klanten in Rotterdam Hoogvliet nu ook beschikken over gigabit-snelheden. In Hoogvliet zal de komende weken onder andere een Ziggo serviceteam klaarstaan om op de meest persoonlijke manier vragen te beantwoorden.

“Basisbehoefte”

Wethouder Barbara Kathmann, Economie en Kleine Kernen: “Internet is inmiddels net zo vanzelfsprekend als een wateraansluiting en elektriciteit in je huis. Een basisbehoefte. Rotterdammers moeten daarom kunnen rekenen op een snelle, veilige en betrouwbare verbinding en een grote keuze in internetdiensten. De aanleg van het gigabit-internet vormt een belangrijke stap in onze ambitie om Rotterdam in 2025 de digitale voorbeeldstad te maken. Om deze ambitie waar te maken is pionierswerk nodig, en dat kunnen we niet alleen. We hebben daar samenwerkingen zoals met Ziggo voor nodig.”

Uitbreiding

Na Rotterdam volgen Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Wageningen. Eind 2020 biedt Ziggo gigabit-snelheden aan bijna de helft van de 7,2 miljoen huishoudens en bedrijfspanden die zijn aangesloten op het Ziggo-netwerk.

Meer informatie via: https://www.ziggo.nl/giganet