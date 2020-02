Ziggo’s Gigabit-internet binnenkort ook in regio Den Haag

Ziggo start 11 februari met het aanbieden van internet met een downloadsnelheid tot 1 Gigabit per seconde in regio Den Haag. Hieronder vallen Den Haag, Delft, Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Nootdorp.

382.000 huishoudens

Meer dan 382.000 huishoudens kunnen direct overstappen op deze snelle internetverbinding. Daarbij is het niet nodig om straten (en tuinen) open te graven, want het Ziggo-netwerk ligt er al. Na Utrecht en Hilversum is Den Haag de derde stad die beschikt over Gigabit-snelheden. Eind 2020 kan circa de helft van 7,2 miljoen huishoudens die zijn aangesloten op het Ziggo-netwerk, profiteren van het Giga-pakket.

Klaar voor de toekomst

“De uitrol van supersnel internet in Nederland past binnen VodafoneZiggo’s ambitie om Nederland klaar te maken voor de digitale toekomst”, aldus Jeroen Hoencamp, CEO VodafoneZiggo. “Onder de noemer GigaNet, het krachtige netwerk van Vodafone en Ziggo, investeren we jaarlijks honderden miljoenen in een stabiel en innovatief netwerk. ‘Gigabit zonder graven’ is daar een belangrijk onderdeel van. Eind 2020 maken we het Giga-pakket beschikbaar voor 1,7 miljoen van onze circa 4 miljoen klanten.” Naast Den Haag beschikken inmiddels Utrecht en Hilversum al over ‘Giga’.

Abonnementen

Ziggo’s nieuwe abonnementsvorm ‘Giga’ bestaat uit: internet tot 1 Gbps download en 50 Mbps upload, het meest uitgebreide tv-zenderpakket via de interactieve Mediabox Next, Movies & Series, Ziggo Sport, Ziggo GO-app en een vaste telefoonaansluiting. Alle voordelen van Gigabit-snelheid zijn vanaf nu óók beschikbaar voor zakelijke klanten in het midden- en kleinbedrijf.

Meer gemeenten

Later dit jaar volgen Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen.