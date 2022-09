Ziggo heeft haar gigabit-internet uitgebreid naar de Limburgse plaatsen Roermond, Herten en Swalmen. Dit heeft VodafoneZiggo bekend gemaakt in een persbericht. In de loop van 2022 biedt VodafoneZiggo alle klanten toegang tot een downloadsnelheid van maximaal 1 Gbps via het bestaande netwerk. Het gaat in de genoemde gemeenten om 30.700 huishoudens en bedrijfspanden.

Klaar voor de toekomst

“De uitrol van supersnel internet in Nederland past geheel binnen VodafoneZiggo’s ambitie om Nederland klaar te maken voor de digitale toekomst“, aldus Jeroen Hoencamp, CEO VodafoneZiggo: “Onder de noemer GigaNet, het krachtige netwerk van Vodafone en Ziggo, investeren we jaarlijks honderden miljoenen in een stabiel, innovatief en veilig netwerk. ‘Gigabit zonder graven’ is daar een belangrijk onderdeel van. Dankzij al deze investeringen om ons netwerk 1 gigabit geschikt te maken, profiteren niet alleen klanten die kiezen voor de hoogste internetsnelheid. Ook alle aangesloten klanten profiteren automatisch van een snellere en stabielere netwerkverbinding zonder iets te hoeven doen.”

GIGA-abonnement

De abonnementsvorm ‘GIGA’ bestaat uit: internet tot 1 Gbps download en 50 Mbps upload, het meest uitgebreide tv-zenderpakket via de interactieve Mediabox Next, Movies & Series XL, Ziggo Sport Totaal, Ziggo GO-app en een vaste telefoonaansluiting.

