Ziggo breidt ongecodeerd digitaal radiopakket verder uit

Ziggo gaat het ongecodeerde digitale radiopakket verder uitbreiden. Dit heeft het telecombedrijf aangegeven tegenover deze website.

Uitschakelen analoge radio-aanbod

Het uitbreiden van het ongecodeerde digitale radio-aanbod heeft alles te maken het de start van de uitfasering van het analoge radiosignaal. Vanaf 24 februari wordt er in de regio Capelle a/d IJssel een start gemaakt met het uitschakelen van het analoge radiosignaal. De ruimte die vrij komt door het uitschakelen van het analoge radiosignaal wordt gebruikt voor diensten als sneller Internet. De verwachting is dat eind dit jaar het analoge radiosignaal bij de aanbieder in heel Nederland is uitgeschakeld.

Digitale radio

Klanten die overstappen op digitale radio, kunnen dat op twee manieren doen: via hun tv of mediabox, of middels de “Digitale radio ontvanger”. Deze digitale radio-ontvanger kan het zogenaamde ongecodeerde radio-aanbod van Ziggo ontvangen. Tot op heden waren onder andere alle landelijke, regionale en lokale publieke en commerciële radiozenders ongecodeerd te ontvangen via het digitale radiopakket van Ziggo. Daarnaast zijn ook de radiozenders van de Vlaamse publieke omroep VRT ongecodeerd te ontvangen.

Publieke radiozenders van de de Duitse omroepen WDR en NDR en ook de radiozenders van de Engelse BBC waren tot op heden echter gecodeerd via het digitale radiopakket en zouden straks dus niet te ontvangen zijn met de digitale radio-ontvanger. Dit terwijl op veel analoge radiopakketten een aantal zenders van de WDR, NDR en BBC wel zijn te ontvangen.

Uitbreiding aanbod

Ziggo heeft vorige week daarom het ongecodeerde digitale radio-aanbod uitgebreid met alle radiozenders van de Duitse publieke omroepen NDR en WDR, de radiozenders van de Engelse publieke omroep BBC, RadioNL, Radio Continu, FIP en Groot Nieuws Radio.

RNE en Sunrise FM

Naast deze radiozenders zullen ook het Spaanse RNE Radio (kanaal 859) en de Nederlandse Hindoestaanse radiozender Sunrise FM (kanaal 862) worden toegevoegd aan het ongecodeerde digitale radio-aanbod. Gerjan van der Laan, woordvoerder bij VodafoneZiggo, geeft tegenover deze website aan dat deze uitbreiding op korte termijn wordt gerealiseerd.

Na de uitbreiding van het ongecodeerde radiopakket met deze twee zenders zijn straks alleen de non-stop muziekzenders van XITE Music nog gecodeerd.

Meer informatie via: https://www.ziggo.nl/luisterdigitaal