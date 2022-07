Concertlocatie Ziggo Dome en Ziggo verlengen hun samenwerking. Sinds de opening van de Ziggo Dome in 2012 is Ziggo als naamgevend partner en hoofdsponsor aan de Amsterdamse concertlocatie verbonden.

Nog eens tien jaar

Na een succesvol tienjarig partnership blijven beide partijen nog eens tien jaar aan elkaar verbonden. De komende jaren intensiveren zij bovendien hun samenwerking. Zo breidt Ziggo haar klantprogramma uit en richt zij samen met de Ziggo Dome een fonds op om de komende jaren samen nieuwe concerten en innovatieve evenementen mogelijk te maken. Het gaat om nieuwe muziekconcepten als ‘The Tribute – Live in Concert’ of speciale vertoningen van sportwedstrijden in de Ziggo Dome.

Priority

Het klantprogramma Priority, dat vorig jaar werd geïntroduceerd voor vaste klanten van Vodafone en Ziggo, krijgt komende jaren een prominentere rol. Zo krijgen klanten via Priority bij bepaalde evenementen voorrang bij de aanschaf van concerttickets en genieten zij van andere voordelen, zoals een speciale Priority-ingang, een eigen garderobe of een welkomstdrankje.

Andere nieuwe initiatieven maken Ziggo Dome en Ziggo in het najaar bekend.