Ziggo gaat alsnog software Mediabox Next vernieuwen

Kabelaar Ziggo gaat alsnog de nieuwe software voor haar digitale ontvanger Mediabox Next uitrollen. De update werd eerder uitgesteld vanwege de maatregelen rond het coronavirus.

Voorkomt storingen

“Drie weken geleden stelden we deze update uit, want we wilden juist nu stabiele diensten bieden. Omdat de update een paar mogelijke storingen voorkomt, gaan we hem alsnog uitvoeren. We hebben vertrouwen dat de nieuwe software de beleving van de Mediabox Next en het tv-kijken verbetert.”, aldus Ziggo. De softwareupdate met versie 4.22 wordt de komende dagen automatisch uitgevoerd.

Bugs opgelost

De nieuwe versie bevat een aantal verbeteringen en vernieuwingen voor de Mediabox Next. Zo is de bug opgelost dat bij het luisteren naar radio de ontvanger soms terugschakelde naar het geluid van de televisie. Daarnaast geeft de radio-app nu de vijf stations weer die je het laatst hebt gespeeld.

Daarnaast is de beschikbaarheid van ondertiteling voor doven en slechthorenden verbeterd en werkt het filteren van opnames op ‘oudste’ nu weer correct. Daarnaast is er een verbinding doorgevoerd in de verbinding met bepaalde modems van Ziggo en is de de batterijduur van de afstandsbediening verbeterd.

Installatie

De software wordt de komende periode vanzelf geïnstalleerd op de ontvanger. “Het updaten gebeurt uiterlijk tot drie dagen nadat de software op de box is klaargezet. Je kunt die tijd natuurlijk gewoon tv blijven kijken. Als je na de update de mediabox vanuit stand-by weer aanzet, zie je een paar seconden rechts in de hoek in beeld: ‘We hebben je software bijgewerkt’”, aldus Ziggo. De update wordt in de nacht van 6 op 7 april klaargezet.