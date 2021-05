Ziggo gaat in meer gemeenten het analoge radiosignaal uitschakelen

Vanaf dinsdag 3 augustus aanstaande gaat Ziggo het analoge radiosignaal in de regio Leiden afschakelen.

Gefaseerd

Eind februari is Ziggo in Capelle aan den IJssel begonnen met het uitschakelen van het analoge radiosignaal. Eind april is het analoge radiosignaal in de regio’s Alphen aan den Rijn en Sneek/Terschelling/Vlieland uitgeschakeld. Eind juli wordt in de regio rond Alkmaar en Beverwijk het analoge radio-signaal afgeschakeld en 3 augustus is de regio Leiden aan de beurt.

Ziggo heeft de afschakeling van het analoge radiosignaal in de Leidse regio zelf nog niet gecommuniceerd. De lokale omroep van Leiden, Sleutelstad, maakt op haar website echter melding van de afschakeling.

Eind 2021

Eind 2021 moet heel Nederland zijn omgeschakeld naar digitale radio. Op dit moment luistert al zo’n 95% van de Nederlanders radio op een andere manier dan analoog via de kabel aldus Ziggo. De ruimte die vrij komt door het uitschakelen van het analoge radiosignaal wordt gebruikt voor diensten als sneller Internet.

Overschakelen

Klanten die overstappen op digitale radio, kunnen dat op twee manieren doen: via hun tv of mediabox, of middels de “Digitale radio ontvanger”. “De Digitale radio ontvanger is eenvoudig te installeren aan de hand van de meegeleverde handleiding”, aldus Ziggo. Deze ontvanger is voor 50 euro te bestellen via de aanbieder.

Aanbod

Het digitale radio-aanbod dat via de ‘Digitale Radio ontvanger” kan worden beluisterd is de afgelopen periode sterk uitgebreid door Ziggo. Inmiddels zijn ook publieke radiozenders van de BBC, NDR, WDR, RADIONL, Radio Continu, FIP, Radio France International, Groot Nieuws Radio, RNE en Sunrise FM te beluisteren.

Meer informatie via: ziggo.nl/luisterdigitaal