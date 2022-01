Het Ziggo Gebruikersforum gaat vanaf nu verder onder de naam Provider Forum. Het onafhankelijke gebruikersforum richt zich vanaf nu niet alleen meer op de provider Ziggo maar ook op andere aanbieders van telecomdiensten.

“Meer dan Ziggo”

“De focus van dit forum is altijd ‘Ziggo’ geweest, en de vele voorlopers zoals Chello, UPC, Casema, @Home, Multikabel, etc. We zien echter dat, mede door de komst van de officiële Ziggo Community, er steeds minder groei zit in ons onafhankelijke forum. Toch blijft er zeker een behoefte bestaan voor een onafhankelijk forum. Vandaar dat we ons niet meer willen beperken tot alleen maar Ziggo, maar het breder willen trekken naar een provider onafhankelijk forum.”, aldus de initiatiefnemers van het Provider Forum.

Provider Forum

Vanaf nu gaat het Ziggo Gebruikersforum verder onder de naam Provider Forum. Naast de bredere focus heeft het forum ook een nieuwe layout in gebruik genomen. Naast een forum voor onder andere gebruikers van Ziggo, KPN, T-Mobile en een aantal kleinere providers is er ook een forum voor streamingdiensten zoals Netflix, Videoland en Disney+.

Het Provider Forum is te vinden via deze link.