Ziggo zet vernieuwde Ziggo Community online

Per vandaag is de vernieuwde Ziggo Community online gezet door provider Ziggo. Er is een nieuwe indeling gemaakt van de diverse onderwerpen en gebruikers krijgen hebben nu een eigen homepagina. De opfrisbeurt was onlangs al aangekondigd door de provider.

Ziggo Community

De Ziggo Community is het forum van Ziggo waar diverse onderwerpen rond Ziggo kunnen worden besproken. Naast actieve abonnees van Ziggo zijn er ook diverse medewerkers van het Ziggo Webcare-team actief. De aanbieder is sinds 2014 actief met deze manier van support.

Opfrisbeurt

Afgelopen week heeft de Ziggo Community een opfrisbeurt ondergaat. Op de nieuwe “community” heeft iedere gebruiker zijn eigen homepagina met persoonlijke statistieken gekregen. Daarnaast wordt het voor leden mogelijk om een individuele feed aan te maken waardoor gebruikers in één opslag alle relevante onderwerpen zien. Daarnaast is de indeling van het forum onder handen genomen. De nieuwe community is ingedeeld in drie groepen: Support, Kennisgids en Ziggo lab. In 2018 heeft het forum van Ziggo voor het laatst een opfrisbeurt ondergaan.

De vernieuwde Ziggo Community is te vinden op de vertrouwde locatie: community.ziggo.nl . Via deze pagina is een overzicht te vinden van de grootste veranderingen binnen het forum.