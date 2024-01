Diverse klanten van Ziggo hebben valse emails ontvangen uit naam van de provider. Klanten wordt geadviseerd niet op de link te klikken in deze valse email.

Phishing e-mail

De website opgelicht.nl bericht dat er een mail in omloop is die uit naam van Ziggo wordt verzonden. In de email worden klanten verzocht om het account bij de internetprovider op te zeggen. Het gaat in dit geval om een zogenaamde phishing e-mail. Met deze mails proberen internetcriminelen persoonlijke gegevens te krijgen, ook wel identiteitsfraude of identiteitskaping genoemd. De Internetprovider is vaker het slachtoffer van dit soort valse emails.

Opletten

“We doen er alles aan om phishing te voorkomen. Zo sporen we phishingmails en nepsites op. Nog voordat internetcriminelen hun slag slaan, halen we nepsites uit de lucht. Helaas kunnen we niet alles voor zijn. Blijf daarom zelf ook altijd alert“, aldus Ziggo. Op de website van Oplichting.nl staan diverse tips hoe de phishing e-mails zijn te herkennen. Ook Ziggo zelf heeft een speciale website hiervoor ingericht. Deze website vind je hier.