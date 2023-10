Ziggo komt met nieuwe software voor haar digitale ontvangers Mediabox Next en Mediabox Next Mini. De software-update (versie 5.05) bevat een aantal verbeteringen en een aantal problemen zijn opgelost.

Verbeteringen rond app Amazon Prime Video

Gestarte films en series uit Amazon Prime Video zichtbaar onder ‘Verder kijken’. “Vanaf nu zie je ook de gestarte films en series uit apps onder ‘Verder kijken’ in het hoofdmenu. Dit wordt alleen zichtbaar als je bent ingelogd in de app van Amazone Prime Video. Daarbij dien je de gepersonaliseerde aanbevelingen te hebben ingeschakeld in de app“, aldus Ziggo.

Terugkijk-icoon

In de tv-gids kun je nu van te voren zien welke programma’s beschikbaar komen om terug te kunnen kijken. Deze zijn herkenbaar door het licht grijze terugkijk-icoon.

Alle geluidssporen zichtbaar

Vanaf nu zijn alle beschikbare geluidssporen zichtbaar. Als voorbeeld: voorheen als je Dolby had ingeschakeld en op een zender met Dolby keek naar de beschikbare geluidssporen, dan was alleen een Dolby en een ‘gesproken ondertiteling’ geluidsspoor zichtbaar. Na de wijziging is ook de Stereo geluidsspoor zichtbaar.

Zoeken verbeterd

Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd om zoekresultaten relevanter te maken. Wanneer je zoekt op een naam, dan zullen programma titels met die naam eerst worden getoond en daarna pas films en series met een acteur of actrice overeenkomstig met de zoekopdracht.

Beschikbaarheid

Om de update 5.05 goed te monitoren wordt deze gefaseerd uitgerold door Ziggo. Deze week zijn Noord-Brabant en Limburg als eerste aan de beurt. De rest van Nederland volgt komende week.