Ziggo komt ook in regio Rotterdam met gigabit-snelheden

Ziggo start op 24 maart met het aanbieden van supersnel internet met een downloadsnelheid tot 1 gigabit per seconde in Rotterdam, Vlaardingen, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg. Eind 2020 biedt Ziggo gigabit-snelheden aan meer dan de helft van de 7,2 miljoen aansluitingen op GigaNet.

370.000 huishoudens

Ruim 370.000 huishoudens en bedrijfsaansluitingen in Rotterdam kunnen vanaf 24 maart direct overstappen op deze snelle internetverbinding. Na Utrecht, Hilversum en Den Haag is het nu de beurt aan Rotterdam om aan te haken op gigabit-snelheden. Bij elkaar zijn dit op moment al meer dan 1 miljoen aansluitingen. Eind 2020 zal meer dan de helft van 7,2 miljoen huishoudens en bedrijfspanden die zijn aangesloten op het Ziggo-netwerk, profiteren van het GIGA-pakket.

Voorbereiding

In 2019 werd het Rotterdamse kabelnetwerk technisch voorbereid op gigabit-internet. Ziggo-monteurs plaatsten bij huisaansluitingen meer dan 560.000 nieuwe connectoren en vervingen ruim 53.000 aansluitkabels in 29.214 straatkasten. Bij elkaar meer dan 70 kilometer nieuwe netwerkbekabeling in straatkasten en wijkcentrales. Dankzij al deze vernieuwingen wordt supersnel internet niet per straat of wijk beschikbaar, maar schakelt Ziggo in één keer hele steden of regio’s aan.

GIGA-abonnement

Ziggo’s nieuwe abonnementsvorm ‘GIGA’ bestaat uit: internet tot 1 Gbps download en 50 Mbps upload, het meest uitgebreide tv-zenderpakket via de interactieve Mediabox Next, Ziggo Movies & Series (Home of HBO), Ziggo Sport, Ziggo GO-app en een vaste telefoonaansluiting. Hiervoor is er een kortingsactie voor nieuwe en bestaande klanten. Alle voordelen van gigabit-snelheid zijn vanaf nu ook beschikbaar voor zakelijke klanten in het midden- en kleinbedrijf. Meer informatie via de deze pagina op de website van Ziggo.