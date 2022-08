Ziggo heeft een nieuwe versie van de app voor Ziggo GO uitgebracht waarmee een deel van de problemen die tijdens een eerdere update rond begin juni zijn ontstaan zijn opgelost.

Ziggo GO

Via Ziggo GO is het mogelijk om via een mobiele telefoon, tablet of via de website ziggogo.tv te kijken naar de televisiezenders die door Ziggo worden aangeboden. Daarnaast is het mogelijk om (opgenomen) programma’s terug te kijken en is het mogelijk om on-demand films en series te bekijken.

Update soort voor problemen

Begin juni heeft Ziggo een update uitgevoerd op haar Ziggo GO-platform. De update heeft echter geleid tot veel klachten bij de klanten van Ziggo. Klanten klagen over slechte performance van de app voor Android en iOS. Er zijn problemen met de beeldweergave via de app en website. Daarnaast moeten sommige klanten elke keer bij het opstarten van de app hun gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. Tevens zijn er problemen met het kijken naar Ziggo GO via de Chromecast. Klanten in het buitenland klagen over het feit dat de app buiten Nederland in het geheel niet werkt.

Nieuwe versie

Eind vorige week heeft Ziggo een nieuwe versie van de app in gebruik genomen (versie 4.41.4622) waarmee een deel van de problemen is opgelost. Zo is de traagheid bij gebruik van de app voor AndroidTV opgelost en worden gebruikers in deze versie niet meer spontaan uitgelogd uit de app.

Ondanks de update zijn er nog wel een groot aantal problemen die nog opgelost moeten worden. Zo ervaren gebruikers in het buitenland nog steeds problemen en wordt er nog steeds geklaagd over de algehele performance van de app.