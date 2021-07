Ziggo: Meer 4K-uitzendingen voor breder publiek

Ziggo gaat de komende periode meer sportevenementen in 4K-kwaliteit uitzenden. Daarnaast komen de uitzendingen voor meer abonnees beschikbaar.

Mediabox Next

Voor het kijken naar uitzendingen in 4K-kwaliteit bij Ziggo dient de abonnee te beschikken over de Mediabox Next. Deze ontvanger werd tot op heden alleen bij het duurste abonnement geleverd. Daar komt echter verandering in aldus Ziggo. “De Mediabox Next is vanaf 1 juli beschikbaar voor nieuwe klanten met een Complete-abonnement. Zij krijgen dan ook de mogelijkheid om een aantal programma’s in 4K-beeldkwaliteit te kijken voor de beste ervaring“, aldus de aanbieder.

Sportaanbod

Daarnaast blijft Ziggo de komende periode sportevenementen in 4K-kwaliteit uitzenden. Naast de uitzendingen van de Formule 1 in Ultra HD via Ziggo Sport en het EK Voetbal via NPO 1 4K worden ook de Olympische Spelen Tokyo 2020 via Eurosport 4K in 4K-kwaliteit uitgezonden. Daarnaast worden ook de enkelfinales van het tennistoernooi van Wimbledon in 4K uitgezonden. “Met deze haarscherpe beeldkwaliteit lijkt het voor sportliefhebbers net alsof zij zelf op de tribune zitten.”, aldus Ziggo in een persbericht.