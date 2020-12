Ziggo schakelt analoge televisie uit in de regio Den Bosch

Ziggo heeft afgelopen nacht in de regio Den Bosch het analoge televisiesignaal uitgeschakeld. Er kan nu alleen nog naar digitale televisie worden gekeken in deze regio. De afschakeling was in oktober al aangekondigd.

“Schakel mee’

Ziggo startte in maart 2018 haar ”Schakelmee” campagne met het omschakelen naar volledig digitale kabeltelevisie en inmiddels kijken al bijna 3 miljoen Ziggo klanten volledig digitaal. De capaciteit die door het uitschakelen van analoge televisie vrij komt wordt ingezet voor nieuwe diensten zoals onder andere snelle Internet. Luisteren naar analoge radio blijft voorlopig nog wel mogelijk.

17 regio’s

Eerder vond de analoge afschakeling plaats in meer dan 17 regio’s waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ongeveer driekwart van alle Ziggo klanten kijkt al volledig digitaal. In januari van het volgende jaar zijn de regio’s Alphen aan den Rijn en Zwolle aan de beurt.

Per regio

In elke regio informeert Ziggo de klanten ruim van tevoren over het moment van de omschakeling in hun buurt. Ziggo-klanten kunnen zelf controleren of ze al digitaal televisiekijken. Dit kan door de televisie op kanaal 14 te zetten. Verschijnt de zender Ziggo Sport in beeld, dan kijkt men al digitaal. Is er op dat kanaal een andere zender te zien, dan wordt er nog analoog gekeken. In dat geval kan de klant via ziggo.nl/schakelmee meer informatie vinden over hoe mee te schakelen.

Afbeelding: