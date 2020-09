Ziggo schakelt analoge televisiesignaal uit in regio Tilburg

Ziggo is vannacht gestopt met het aanbieden van het analoge televisiesignaal in de regio Tilburg.

Alleen digitale televisie

Ziggo stopt met het aanbieden van het analoge televisiesignaal om ruimte te maken voor andere diensten zoals sneller Internet. Na de afschakeling is het alleen nog mogelijk om digitale televisie te bekijken. Het analoge radiosignaal blijft voorlopig nog wel beschikbaar.

Capaciteit

De capaciteit die vrijkomt na het uitzetten van het analoge televisiesignaal wordt ingezet voor het aanbieden van sneller Internet. De kabelaar wil op termijn een zogenaamd Gigabit-netwerk gaan aanbieden. De regio’s Den Haag, Utrecht en Hilversum en delen van Rotterdam zijn inmiddels aangesloten op dit netwerk.

Vertraging

In de regio Tilburg was het eerder de bedoeling om in april van dit jaar al het analoge televisiesignaal stop te zetten. De operatie om het analoge televisiesignaal in het hele verzorgingsgebied van Ziggo uit te schakelen heeft vertraging opgelopen door het coronavirus. De operatie ging in 2018 van start in de regio Capelle aan den IJssel.

Leiden

In de regio’s Leiden-Amstelveen en Hoogeveen-Meppel wordt het analoge televisiesignaal in de nacht van maandag 28 september op dinsdag 29 september uitgeschakeld.

Meer informatie

Meer informatie over het omschakelen van analoge naar digitale televisie bij Ziggo vind je hier: http://ziggo.nl/schakelmee