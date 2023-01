Ziggo Sport gaat het voetbalpraatprogramma Rondo ook als podcast aanbieden. Vanaf volgende week zijn alle nieuwe afleveringen van het voetbalpraatprogramma integraal te vinden op onder andere Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.

Rondo

Presentator Wytse van der Goot neemt iedere aflevering het voetbalweekend door in Rondo met vaste gasten Ruud Gullit en Marco van Basten. Verder schuiven Jan van Halst en Youri Mulder vaak aan. Ook wordt er telkens gefacetimed met bekende en minder bekende namen uit de voetbalwereld.

Primeur

Marcel Beerthuizen, managing director van Ziggo Sport over het waarom van deze podcast van de sportzender: ‘Met de Rondo Podcast breiden we het Ziggo Sport-platform verder uit. Naast zes lineaire tv-kanalen, streaming via de Ziggo Go-app en onze socials is de Rondo Podcast onze eerste podcast. Met deze primeur bieden we een extra podium en service voor alle voetbalfans om het populaire voetbalpraatprogramma te beleven.’

Rondo is iedere maandagavond om 20:30 uur live te zien op Ziggo Sport (kanaal 14 en Select). De podcast is vanaf dinsdagochtend te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.

Meer informatie via deze website.

Audio: