Sportzender Ziggo Sport heeft haar aanbod uitgebreid met de golfwedstrijden van LIV Golf. Komend weekeinde is het eerste toernooi van dit seizoen van LIV te zien bij de sportzender.

Aanbod

Naast de Majors, de PGA Tour, de European Tour en de Ryder Cup zijn nu ook alle toernooien van de baanbrekende golfcompetitie LIV te zien op Ziggo Sport. Vorig seizoen waren de toernooien van LIV nog te zien op Viaplay.

Net even anders

LIV Golf is een nieuwe golfcompetitie die het nét allemaal even anders doet. LIV staat voor de Romeinse letters 54, het aantal holes dat op de toernooien gespeeld wordt. Er wordt gespeeld in 13 teams met 4 van de beste golfers ter wereld die tegen elkaar strijden in een sneller en actievol format.

Sterspelers

“Cuts zijn er niet, dus je favoriete speler komt het gehele weekend in actie. En dat gebeurt ook nog eens allemaal tegelijk in een ‘shotgun-start’: iedere speler slaat op hetzelfde moment af op de verschillende holes“, aldus de sportzender. Met sterren als Jon Rahm, Brooks Koepka, Sergio García, Louis Oosthuizen & Phil Mickelson doen er serieuze namen mee en is spektakel dus gegarandeerd.

Las Vegas

Het volgende LIV-toernooi, dat zich afspeelt in Las Vegas, is vanaf donderdag 8 februari t/m zaterdag 10 februari live te volgen op Ziggo Sport. Alle uitzendtijden vind je hier.