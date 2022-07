Viaplay heeft haar aanbod van sportevenementen uitgebreid met golf. De toernooien van de LIV Golf-tour zijn te zien via de streamingdienst.

LIV Golf

LIV Golf is een nieuwe reeks van golfwedstrijden die de concurrentie aangaat met de Amerikaanse PGA Tour. Een groot aantal bekende golfers zijn al overgestapt van de PGA naar LIV. Het gaat om golfers als Brooks Koepka, Dustin Johnson, Sergio Garcia, Bryson DeChambeau en Phil Mickelson.

Prijzengeld

LIV’ staat voor de Romeinse letters 54, het aantal holes dat op de toernooien gespeeld wordt. Per toernooi verdelen 48 golfers een prijzenpot van rond de 25 miljoen dollar. De winnaar krijgt iets minder dan 4 miljoen dollar. De LIV hanteert een aantal nieuwe spelvormen. Zo wordt er gespeeld in teams, is er een shotgun start en is er geen cut. Ook wordt het toernooi anders in beeld gebracht waardoor er meer golfactie is te zien. Het toernooi wordt gefinancierd door investeerders uit Saudi-Arabië.

Viaplay

Viaplay breidt haar sport-aanbod dat nu bestaat uit onder andere voetbal, Formule 1, darts en diverse vechtsporten ook met golf. De streamingdienst heeft de rechten gekocht om de LIV Golg-tour uit te zenden. Overigens zijn de wedstrijden voorlopig ook nog te zien via Youtube. Dit weekeinde wordt er een toernooi in het Amerikaanse Portland afgelegd. Eind juli staat er een toernooi in New Jersey op het programma.

Meer informatie op de website van LIV Golf.